Rekabet’ten Adidas’a 402 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle tarafa idari para cezası verilmesine karar verdi. Tamamlanan soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas'ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve dönemleri belirlediğini ortaya koydu. Kurulun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon lirası idari para cezası verildi. Satıcılar fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi kanallarda rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor.