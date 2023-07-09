Rekor telefon başvurusuna hızlı çözüm

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Artıştan etkilenmemek isteyen vatandaşlar 7 temmuzda, yılın ilk 6 ayında kaydedilen telefonu tek bir günde kaydetti. Yetkililerden elde edilen bilgide yolcu beraberi kayıt altına alınan tüm cihazların ek kısa sürede eşleştirme işlemlerinin tamamlanacağı bilgisi iletildi.

7 Temmuz 2023 tarihinde yapılan yolcu beraberi telefon kayıt sayısı neredeyse 2023 yılında yapılan kayıt sayısına eşit şekilde gerçekleşti.

2 AŞAMALI EŞLEŞTİRME YAPILIYOR

E-devlet üzerinden gerçekleştirilen kayıtların ardından eşleştirme işlemleri otomatik olarak sağlanıyor. Eşleştirme işlemleri iki aşamalı ilk aşama BTK tarafından ikinci aşama ise ilgili operatörce gerçekleştiriliyor.

Hat eşleştirme işlemleri ise sistem tarafından gerekli kontroller gerçekleştirildikten sonra tamamlanıyor. Yolcu beraberi kayıt altına alınan tüm cihazların ek kısa sürede eşleştirme işlemlerinin tamamlanacağı bilgisi iletildi.