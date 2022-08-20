Rekorların projesi olarak tarihe geçecek!

"AYNI ADINDAKİ SAKARYA GİBİ YENİ BİR DİRİLİŞİN İLK ADIMI OLDU"

Küresel gündemde enerjinin ilk sıralardaki yerini koruduğunu ve enerji bağımsızlığının her zamankinden daha büyük önem taşıdığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Yerli enerjiye yapılan her yatırımın da her zamankinden daha fazla ehemmiyeti bulunuyor. Bizim enerji bağımsızlığı için yola çıkmamız ise bu gelişmelerden öncesine dayanıyor. Bundan tam 2 yıl önce, milli enerji hedefiyle dümenimizi kırdığımız Karadeniz'den gelen müjdeli haberi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuyla paylaşmıştı. Karadan 170 kilometre açıkta, Fatih sondaj gemisinin gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi Türkiye'nin de en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. 2020'de denizlerdeki en büyük keşif unvanı da alan bu keşif bizim için ise aynı adındaki Sakarya gibi yeni bir dirilişin ilk adımı oldu. Sonrasında da yapılan keşiflerle Sakarya Gaz Sahası'nın rezervi 540 milyar metreküpe çıktı."