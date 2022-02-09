Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı illerdeki maden sahaları ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki maden sahalarını, tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ-Adıyaman illerinde bulunan "ER: 3419460" sayılı IV. grup maden sahası, Adıyaman'daki "ER: 3413576" sayılı IV. Grup maden sahası, Sivas ve Kayseri'de yer alan "ER.3416920"nolu IV. Grup ve "3416882" nolu II. Grup maden sahaları ile Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane ve Erzurum'da bulunan "ER: 3412177" sayılı IV. Grup maden sahası, ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihaleye çıkarılacak.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler bugünden itibaren "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.

Ayrıca,"ER: 3419605" sayılı II. Grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. Konuya ilişkin bilgiler Genel Müdürlük internet sayfasında en az 15 gün önceden duyurulacak.