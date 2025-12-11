Resmi Gazete’de yayımlandı: Geciktirilen ruhsatta Bakanlık devreye girecek

"İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik" yapıldı. Buna göre, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Belediyesince süresinde verilmeyen ve Bakanlıkça düzenlenecek ruhsatlarda başvuru, inceleme, süreç takibi ve ruhsat düzenlenmesinde il müdürlükleri yetkili olacak. Yönetmelik değişikliğinde kapsamında konaklama yerlerinde ruhsatlandırma için zorunlu olmasına rağmen uygulamada yaşanan tereddüt nedeniyle bazı yetkili idarelerce talep edilmeyen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasına ilişkin hükmün kapsamı netleştirildi.

Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesisleri kapsayan konaklama yerlerinin tümünde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasının zorunlu olduğunun altı çizildi. Değişiklik kapsamında konaklama yerlerinden, eğlence merkezlerine, turizm amaçlı kiralanan konutlardan (AirBNB), GES'lere, halı yıkama yerlerinden, güzellik salonlarına kadar pek çok iş yeri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.