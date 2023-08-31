SON DAKİKA: İlan sitelerinde dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kanuna uymayana 100 bin TL ceza!

"BUNDAN SONRA EMLAKÇILAR SÖZLEŞME YAPMADIĞI VATANDAŞIN HİÇBİR GAYRİMENKULÜNÜ SATAMAYACAK"



Yeni yönetmelik hakkında açıklama yapan Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, "Sözleşme ile ilgili yıllardır bir beklentimiz vardı. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu hem devlet hem vatandaş hem de emlakçıların menfaatine oldu. Artık yönetmelik çerçevesinde sözleşme yapmadan ilan verilemiyor. Bu andan itibaren 2 ay müddet verildi. 2 ay içerisinde emlakçı ve mülk sahiplerinin eksikliklerini gidermesi gerekiyor. Yoksa 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası mevcut. Bundan sonra emlakçılar sözleşme yapmadığı vatandaşın hiçbir gayrimenkulünü satamayacak. Ayrıca vatandaşlar da sadece 1 emlakçıyla sözleşme yapabilecek. Aynı gayrimenkulü birkaç emlakçıya veremez. Satış olmazsa 3 ay sonra başka emlakçıyla sözleşme imzalayabilir. Biz bu durumu olumlu karşılıyoruz" dedi.