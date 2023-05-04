Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" ardından İFM Genel Müdürü RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Sabah TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, İstanbul Finans Merkezi'nin sadece bir bina olmadığını, buranın Türkiye Yüzyılı için bir mihenk taşı olduğunun altını çizdi. Alpay, "İFM'deki enstrümanları Türkiye'ye katma değerli kaynakları getirecek" diye konuştu.

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla: "İFM, katma değerli kaynakları Türkiye'ye getirecek" | Video