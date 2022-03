Romanya’da 575 milyon euroya fabrika aldı

otomotiv sanayisinde en büyük yurtdışı satın alım gerçekleşti. Ford Otosan , Ford'un Craiova fabrikasını 575 milyon euroya alıyor. Tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak 140 milyon euroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda da anlaşıldı. Bu anlaşmayla Ford'un Craiova'da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan'a geçecek. Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan'ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier'nin van ve kombi versiyonları 2023'te, bunların tam elektrikli versiyonları da 2024'te Cravoiva'da üretilecek. Ayrıca Craiova'da üretilmekte olan Puma'nın tam elektrikli versiyonu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimi de 2024'te devreye alınacak. Ford Otosan geçen yıl Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını açıklamıştı. Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkacak.Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley Koç Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan'daki stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise, "Bugün şirketimiz için bir ilke imza atarak, global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.FORD, SK On Co Ltd. ve Koç Holding, Avrupa'nın en büyük batarya fabrikasını kurmak için iş birliği yapıyor. Nihai anlaşmanın imzalanmasına bağlı olarak, üç ortak Ankara yakınlarında nikel batarya hücreleri üretecek. Ankara'nın da desteğini alan projede üretilen pil hücreleri Avrupa'ya ihraç edilecek.