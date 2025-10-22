Rötarın yıllık faturası 10 milyon euro

Geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa havalimanlarında yaşanan grevler ya da yer hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle görülen uçak rötarları yolcuların gündemine damgayı vurmuştu. Rötarlar nedeniyle şirketler de isyan etmeye başladı. Rötarların uçaklardan kaynaklanmadığını ancak faturanın kendilerine kesildiğini vurgulayan havayolu şirketleri bununla ilgili reformist bir düzenleme bekliyor. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın eşit ortaklığında Antalya'da kurulan ve bu yıl 35. kuruluş yıl dönümünü kutlayan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, yıl boyu yüzde 80 zamanında kalkış ile önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. Gecikmelerin ise yine yüzde 80'inin kendilerinden kaynaklanmadığını vurgulayan Kownatzki, rötar sebebiyle ödenen tazminatların önemli bir sorun olduğunu vurguladı.

REFORM YAPILMASI GEREKİYOR

Rötarların yer hizmetleri ya da havalimanlarından kaynaklı olabildiğini vurgulayan Kownatzki, "Türkiye yolcu hakları ve tazminat kurallarını 2024 sonunda AB'ye benzer şekilde oluşturuldu. Sebep olduğumuz gecikmelerin karşılığını telafi etmek istiyoruz ama gecikmelerin yüzde 80'i bizden değil. Bunları da tazmin etmek durumunda kalıyoruz. Bundan çok memnun değiliz. Bu konuda bir reform bekliyoruz. Üçüncü tarafların sebep olduğu zararın üçüncü taraflarca tazmin edilmesi gerekiyor. Yıllık 10 milyon euro tazminat ödüyoruz. Aynı kural ABD ve Avrupa'da uygulanıyor. Bu konuda havayollarına danışılıyor" dedi. Şirketin yeni yatırımları hakkında da bilgi veren Max Kownatzki, bu yıl üç yeni yatırıma hazırlandıklarını kaydetti. Bunları filo modernizasyonu, uçuş eğitim simülatörü ve hangar yatırımı olarak sıralayan Kownatzki, "Hafif bir bakımdan değil ağır bakımdan da bahsediyoruz. 3 yıl içinde kurup işletmeye açacağız" dedi. Şirket, uçak filosunu da büyütmeyi sürdürüyor. 87'si kesin sipariş olmakla birlikte 132 Boeing siparişi var.

13 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU

SUNEXPRESS, yılın başından bu yana 13 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 8 artış kaydettiklerini anlatan Kownatzki, "Yüzde 85 doluluk oranı elde ettik. Uçuş ağına 15 yeni dış hat ekledik. Almanya, Avusturya, İsviçre ile Birleşik Krallık ve İrlanda'dan Türk Rivierası ve Anadolu'ya olan direkt uçuşlarda sahip olduğu güçlü konumunu koruyor" dedi.

600 EUROYA KADAR CEZA

Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te değişilikle son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödüyor. Değişikliğe göre 3 saati aşan gecikmelerde havayolu şirketi iç hat uçuşlarda yolcuya 100 euro, dış hat uçuşlarında ise 1.500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euro, 1.500 ile 3.500 arası uçuşlar için 400 euro, daha uzun uçuşlar için 600 euro tazminat ödenecek.