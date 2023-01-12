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Giriş Tarihi: 12.1.2023 14:01

Rusya'da otomobil satışları 2022’de yüzde 58,8 azaldı

Rusya'da otomobil satışları, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 687 bine geriledi.

AA
Rusya’da otomobil satışları 2022’de yüzde 58,8 azaldı

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle ülkede geçen yıl otomobil sektöründe yaşanan daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının, Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla yüzde 50,2 gerilediği kaydedilen raporda, 2022'de ise bir önceki yıla göre yüzde 58,8 azalarak 687 bine düştüğü belirtildi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle Renault, Mercedes-Benz, Nissan ve Toyota gibi markalar geçen yıl ülkedeki faaliyetlerini durdurmuştu.

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Rusya'da otomobil satışları 2022’de yüzde 58,8 azaldı
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