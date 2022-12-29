Sabah gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi sona erdi

"DÜNYADA EĞİTİM HAREKETLİLİĞİNDE 11'İNCİ SIRADAYIZ"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Orhan Öztelli de "Türkiye'nin birçok dünya örneğini izleyerek destek sistemini öne alması bizi öne geçirdi. Üç karardan oluşan yepyeni bir paket oluşturduk. Sağlık ve bilişimde üye sayılarımız çok ciddi artıyor. Desteğin üçte biri hizmet ihracatına geliyor. Özel sektörü yönlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Destekler kapsamında eğitimin de öne çıkan sektörlerden olduğunu vurgulayan Öztelli, yabancı öğrencilerden gelirin 1 milyar dolar olduğunu tahmin ettiklerini, bunun sadece üniversitelere ödenen rakam olduğunu, dünyada eğitim hareketliliğinden yararlanan ülkeler arasında 11'inci sırada yer alındığını bildirdi.

YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Göktaş ise Türkiye'de 7 milyon öğrenci olduğuna, yılı 310 bin yabancı öğrenciyle kapatacaklarına işaret etti.

Göktaş, "OECD verilerine göre, ilk 10'dayız. 310 bin yabancı öğrenci büyük bir rakam. İşin ekonomik olarak ülkemiz yararına daha fazla dönmesi için çabalarımız var. Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Uzun vadede yabancı öğrenci hedefimiz 1 milyona yaklaşmak. Yakın hedefimiz de 500 bin. Şu an sayıyı artırmaktan çok öğrenci kalitesi ve gelirinin artması daha önemli. Rakip ülkelerin öğrenci başına geliri bizden çok çok yukarıda. Yaptığımız çalışmalar bununla da ilgili. Sanayicinin de bu işe entegre olması lazım. Türkiye'nin marka değeri yükseldikçe hizmet ihracatı da artıyor." değerlendirmesini yaptı.

HİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Aydın, bu yılı 88 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapatacaklarını, 2023 hedefinin de 130 milyar dolar olduğunu belirterek, bütün sektörlerde Uzak Pazarlar Stratejisi'ni uyguladıklarını, hizmet ihracatında dünyada ilk üçte yer almak istediklerini kaydetti.

Aydın, eğitim hizmeti ihracatı özelinde ise "310 bin öğrencimizin 203 bini devlet üniversitelerinde. Yabancı öğrencilerden eğitim ve yaşam masraflarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir gelir sağlıyoruz. Ama bunun en az 5 milyar dolar olması lazım. Hızlı bir şekilde eğitim tanıtım ajansı kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.