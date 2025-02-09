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Giriş Tarihi: 9.2.2025

Sabiha Gökçen küresel uçuş ağını genişletecek

Sabiha Gökçen küresel uçuş ağını genişletecek
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, "2025'te özellikle Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'daki yeni destinasyonlara odaklanmayı planlıyoruz. Yeni hatlar, havalimanımızın küresel uçuş ağını güçlendirecek, bu da doğal olarak yolcu sayısındaki artışı destekleyecek" dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024'te yolcu sayısında önemli artış kaydederken, 2025'te bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. İzani, küresel bağlantıları çoğaltarak seyahat deneyimini geliştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
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Sabiha Gökçen küresel uçuş ağını genişletecek
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