Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak

Sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak ve özellikle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kritik bir adım atıldı. 21 Ekim 2025 tarihli ve 33054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/404 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2026 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları kesinleşti. Toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği bu büyük alımda, kadroların büyük çoğunluğu Tabip ve Uzman Tabip unvanlarına ayrıldı. Karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Karar ile 22.983 uzman tabip, 3.652 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1'er diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.