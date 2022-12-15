Sağlık ihracatı Turkuvaz’da masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin düzenlediği İhracat Seferberliği Zirvesi sağlık hizmetleri ihracatıyla devam ediyor. Bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılacak. Bakan Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak. Bakan Muş'un özel oturumunun ardından "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu panele Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konuşmacı olarak katılacak. Zirvenin ikinci paneli ise "Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Yeni Teşvikler ve Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonumuz" başlığında gerçekleşecek. T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı- HİB Denetim Kurulu Üyesi Dr. Tunç Bozbura, Acıbadem Sağlık Grubu Devlet Teşvikleri Direktör Yardımcısı ve HİB Sağlık Hizmetleri Komitesi Üyesi İdris Sarıaydın, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkanı Özgür Öztan'ın katılımıyla yapılacak paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yönetecek.