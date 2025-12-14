Sağlık sigortasında kurallar yeniden yazılıyor

ÖZEL sağlık sigortalarında yıllardır eleştirilen karmaşık yapı ve hak kayıpları, yeni yönetmelikle köklü biçimde değişiyor. 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, sigortalıların poliçe süresince kazandıkları hakları korumayı ve sistemde daha adil bir yapı oluşturmayı hedefliyor. En dikkat çekici başlıklardan biri ise şirket değişikliklerinde yaşanan kayıpların ortadan kaldırılması.Yeni düzenlemeyle birlikte sigortalılar, kazandıkları hakları kaybetmeden başka bir sigorta şirketine geçebilecek. Bekleme süreleri, teminat kapsamları ve geçmiş haklar korunacağı için bu alanda rekabetin artması bekleniyor. Uzmanlara göre bu durum hem fiyatlara hem de hizmet kalitesine doğrudan yansıyacak. 60 yaşın üzerindeki sigortalılara ise bu hakkın sunulması mümkün olacak ancak şirketler ek fiyat uygulayabilecek.