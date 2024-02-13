SAHA İstanbul Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi

Üretim ve tedarik süreçlerinde kalite sertifikasyonu konulu SAHA İstanbul Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı, Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, burada yaptığı konuşmada, Türk sivil havacılığının bir değişim içinde olduğunu söyledi.

Bu süreçte sertifikasyona özellikle odaklandıklarını vurgulayan Yüksek, yürüttükleri çalışmalarda insan kaynağının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu bildirdi. Yüksek, sertifikasyon noktasında görevlerin belirlenmesi için yola çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin sertifikasyon noktasındaki ihtiyacının yanı sıra bölgede de etkin olacak bir sistem oluşturduklarına dikkati çeken Yüksek, "Global bir sertifika sistemini hayata geçiyoruz. Bu sistem bir süre sonra Türkiye'mizi, 'Büyük Türkiye' modeli adı altında bölgenin, daha sonra uluslararası anlamda büyük bir coğrafyanın merkezi haline getirecek." diye konuştu.

SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ TÜRKİYE'DE YAPILABİLİYOR

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk de havacılığın, ülkenin yüksek teknolojiye geçmesinde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Öztürk, "Havacılığın bir ekosistem olduğunu unutmamak gerekiyor. Artık sertifikasyon işlemlerimiz ülkemizde yapılabiliyor. Bu çok önemli bir konu. Bu sistemin en önemli kısmı belki de." değerlendirmesinde bulundu.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça da havacılık alanında Türkiye'nin daha ileri gitmesi gerektiğini söyledi. Uça, 600 milyar dolara ulaşması öngörülen havacılık sektöründen ülkenin daha fazla pay alabilmesi için daha çok firmanın bu alanda olması gerektiğini kaydetti.