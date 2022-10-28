SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: SAHA Expo’da 114 anlaşmaya imza atıldı

TOPLAMDA 80 BİN ZİYARETÇİ

2024 yılının Ekim ayında 80 bin metrekare alanda fuarı gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Fuarımız ilk üç gün profesyonellere açıktı, bu günlerde fuara 40 bin profesyonel katılım gösterdi. Fuarımız bugün halkımıza açıktı ve şuan itibariyle 40 bin civarı vatandaşımız fuarı ziyaret etti. Toplamda 80 bin ziyaretçi fuara katılım göstermiş oldu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki en büyük gücü savunma sanayisinde özel sektör tarafından geliyor. Biz bu gücü çok önemsiyoruz. SAHA İstanbul'un en önemli amacı özel sektör dinamizmini, girişimciliğini savunma sanayisiyle buluşturmaktı" şeklinde konuştu.

Bayraktar açıklamanın soru-cevap bölümünde bu yılki fuara dünya genelinden bir başbakan, 11 bakan üst düzey 47 bürokratın katılım gösterdiği bilgisini verdi.