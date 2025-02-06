Sahibinden.com’a geçici tedbir

Rekabet Kurumu, sahibinden.com hakkında soruşturma açtı. Şirkete, geçici tedbir uygulanmasına karar verildi. Sahibinden.com'un kullanıcı verilerini, ikinci el araç pazarında kullanıp kullanmadığı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile piyasa gücünü artırıp artırmadığı araştırılıyor.

6'NCI MADDENİN İHLALİ

Şirketin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğine bakılacak. Sahibinden'in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına da karar verildi.