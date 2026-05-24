Sahte enerji sınıfı belgesi düzenleyenlere ceza yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, binalara enerji sınıfı kimlik belgesi düzenleyen kuruluş ve kişilere yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. Enerji sınıfı belgesi konut kredisi kullanımında da önem taşırken, sahte belgelerle kredide avantaj sağlanmasına son verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırlandı. Taslak kapsamında enerji sınıfı belgesi düzenlemeye yetkili firma ve kişilere yeni yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Binaların enerji sınıfı belgeleri, kredi kullanımlarında bankalarda avantaj sağlayan unsurların başında geliyor. Örneğin yüksek verimli A ve B enerji sınıfı kategorisine konut değerinin yüzde 85-90'ına kadar kredi kullandırılabiliyor. Standart verimli C enerji sınıfı belgeli konutlara değerinin yüzde 80'ine kadar kredi imkânı sunulurken, D ve altı enerji sınıfları için bankaların kredi değer oranları daha da düşüyor. Durum böyle olunca enerji sınıfı kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bazı kişi ve firmaların gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kredi süreçlerini de etkilediği belirlendi.

YETKİLERİ İPTAL EDİLECEK

Taslak çalışma ile binalara olduğunun dışında bir enerji kimlik belgesi düzenleyen ve konut kredisi gibi durumlar için sahte bir avantaj ortamı yaratan kişi ve firmalara yaptırım getiriyor. Gerçek dışı belge sunulduğunun veya yanıltıcı bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde ayrıca bir ihtar gerekmeksizin yetkilendirilmiş kurum ve kişinin yetki belgesi iptal edilecek. Sertifikaları iptal edilenler beş yıl süreyle sertifika başvurusunda bulunamayacak.