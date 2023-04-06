Sahte site kurup Togg satan dolandırıcılar tutuklandı

Mersın'de, E.E. isimli bir vatandaş yerli otomobil Togg'u satın almak için oluşturulan sahte internet sitesinde kayıt oluşturarak verilen hesabına 60 bin lira yatırdı. Siteden şüphelenerek, dolandırıldığını anlayan E.E., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaatta bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hesap sahibi firma yetkilisinin Y.Ç.'nin hesabına bloke koyarak para çekimi engelledi. Bankadan parayı çekmeye gelen hesap sahibi Y.Ç. ile birlikte iki kişiyakalanarak Mersin'e getirildi. Banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, benzer şekilde farklı illerde 21 kişinin daha para yatırdığını tespit etti.