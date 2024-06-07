Samet Koç: "Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yatırımları İş Dünyasına Güç Veriyor"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar, çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alanlarda yapılan yatırımlar, ülkemizi dünya çapında önemli bir konuma getiriyor. Sabah'a konuşan Solwie Enerji'nin CEO'su Samet Koç, "Şirketimiz bu doğrultuda önemli projelere imza atmakta ve güneş enerjisi projeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır" dedi. Koç aynı zamanda 360 derece yenilenebilir kaynaklar üzerinde de çalışmaların ülke genelinde sürdüğünü ifade etti.

"STRATEJİ, YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Samet Koç, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımların hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük faydalar sağladığını belirtirken, Koç: "Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, karbon emisyonlarını azaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu alanda lider konuma gelmesi için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz ve bunun bir parçası olduğumuz için de mutluyuz" dedi.

"HÜKÜMETİN TEŞVİKLERİ İŞ DÜNYASINI BU ALANA YÖNELTİYOR"

Yenilenebilir enerji sektörünün Türkiye'de daha da büyümesi için teşviklerin artırılması, yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Samet Koç, "Hükümetin bu alandaki destekleri oldukça olumlu ve gelecekte daha fazla yatırımın önünü açacaktır. Özellikle güneş enerjisi projelerine verilen destekler, iş dünyasının bu alana yönelmesini teşvik ediyor." dedi.

Samet Koç: "Solwie Enerji, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlarla sektörün öncüleri arasında yer almaktadır. Güneş enerjisi santralleri kurarak, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynuyoruz. Ayrıca, bu projeler sayesinde çevreye olan zararımızı minimize ediyoruz."

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK KATKILAR

Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlar, sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük katkılar sağlamaktadır. "Yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmeler, yeni iş fırsatları yaratmakta ve ekonomiye canlılık kazandırmaktadır. Bu alanda yapılan yatırımlar, uzun vadede enerji maliyetlerini düşürerek ekonomiye büyük katkılar sağlamaktadır. Özellikle yerli üretimin desteklenmesi, Türkiye'nin enerji sektöründe dışa bağımlılığını azaltmakta ve ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır."

SAMET KOÇ KİMDİR?

1985 yılında Kayseri'de doğan Samet Koç, iş dünyasında gösterdiği başarılarla tanınan önemli bir iş insanıdır. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Koç, eğitim hayatına İstanbul Marmara Üniversitesi'nde devam etti ve 2007 yılında mezun oldu. Samet Koç, uluslararası ticarette de önemli bir rol üstlenmektedir. İsveç ve Türkiye'de faaliyet gösteren SOM INVESTMENT AB ve SOM INVESTMENT A.Ş. firmaları ile iş hayatını sürdürmektedir. Bu firmalar aracılığıyla farklı sektörlerde yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaktadır.Samet Koç, Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kulübün başarısı için stratejik kararlar almakta ve yönetim faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır. Samet Koç, Ulaştırma ve Enerji alanlarında yaptığı AR-GE yatırımları ile dikkat çekmektedir. Konvansiyonel Demiryolları ve Tek Hat İşletmeciliğinde geliştirdiği Matematiksel Model ile sektörde yenilikçi çözümler sundu. Yönettiği takım, 32. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi'nde (YAEM) ikincilik ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.