Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde TÜBİTAK ve Arçelik’ten iş birliği

Arçelik'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki programa dahil olarak kurduğu laboratuvarın açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla şirketin Çayırova yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı hakkında bilgi vererek, kendilerinin bizzat şirketlere giderek bu programa dahil olmalarını istediğini söyledi.

Salgın sonrası programa başvuru sayısının arttığını dile getiren ve bunun nedenlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Mandal, "Sadece bugünün değil de geleceği çalışacağımız zaman daha karmaşık, daha değişken ve daha dinamik güçlüklere, sorunlara çözüm üretebilmek için yenilikçi yaklaşım noktasında daha fazla firmamız bu programa şu an aday noktasında. Arçelik ile bir aşamaya geldik, sözleşmemizi imzaladık ve bu program başladı." diye konuştu.

Mandal, projede üniversitelerle iş birliği yapılacağını ve insan kaynağının temel alındığını kaydederek, iklim değişikliği, filtrasyon ve hijyen noktasında, biyoçeşitlilik gibi alanlarda çözüm üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirileceğini anlattı.

Bu programın bileşenlerini ve isterlerini biraz daha farklılaştırdıklarını aktaran Mandal, KOBİ'lerin de programa dahil olması için girişimlerinin olduğunu bildirdi.

Mandal, bu girişimlerinin ardından programa talebin arttığını belirterek, hem Arçelik'e hem de buradaki araştırmacılara başarılar diledi.