Sanayide yeşil dönüşümün yol haritası devreye giriyor

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN TEKNİK ALTYAPISI 1807 MADDEDE SIRALANDI

Tebliğlerle birlikte sektörlere özgü çevresel standartlar da net biçimde tanımlandı. Buna göre; enerji üretimi için 133, metal üretimi ve işlenmesi için 423, mineral endüstrisi için 192, kimya endüstrisi için 635, atık yönetimi için 90 ve diğer üretim faaliyetleri için 334 olmak üzere toplam 1807 maddelik Sektörel MET sıralandı. Bu MET'ler, her sektör için teknolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir en temiz, en verimli ve en inovatif üretim tekniklerini ortaya koyarak sanayide yeşil dönüşümün teknik altyapısını oluşturuyor.