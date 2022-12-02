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Giriş Tarihi: 2.12.2022 09:49

Şanlıurfa'da enerji nakil hattı yapım işi ihale edilecek

Şanlıurfa'da enerji nakil hattı yapım işi ihale edilecek.

AA
Şanlıurfa’da enerji nakil hattı yapım işi ihale edilecek

Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Siverek Organize Sanayi Bölgesi alanına ait enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalenin keşif bedeli 10 milyon 758 bin lira, geçici teminat bedeli ise 322 bin 740 lira olarak belirlendi.

İhale, 15 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

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Şanlıurfa'da enerji nakil hattı yapım işi ihale edilecek
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