Savaş kızışıyor... Trilyonlarca dolar buhar oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı piyasaları allak bullak etti. Asya- Pasifik, Avrupa ve ABD piyasalarında hisse senetleri düştü. Yeni tarifeler, petrol piyasasında son ayların en kötü haftasına yol açtı. ABD piyasalarında 2020 yılından bu yana görülen en büyük günlük kayba imza atıldı. Hisse senetlerinin piyasa değeri yaklaşık 3 trilyon dolar eridi. Özellikle teknoloji ve perakende sektörleri büyük kayıplar yaşadı. Trump'ın hamlesine karşı Çin'in yaptığı misilleme de ABD borsalarını etkiledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı rekor kırdı. Vergilerin petrol talebini zayıflatacağı endişesiyle petrol iki günde çift haneli düşüş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı 65 doların altına geriledi.2 Nisan gününü 'kurtuluş günü' ilan ederek dünyaya vergi yağdıran ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından dünya borsaları trilyonlarca doları aşan bir kayıp yaşadı. Sadece ABD'deki düşüş 3.1 trilyon doları buldu. Özellikle teknoloji ve perakende sektörleri büyük kayıplar yaşadı. Apple hisseleri yüzde 9, Nike yüzde 14, Gap yüzde 20, Five Below yüzde 28, Dollar Tree ise yüzde 13 düştü. Endeksler dünya genelinde sert düştü. Avrupa'da Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 3.3, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 3 değer kaybetti. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2.8, Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1.5 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0.8 geriledi. Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizlik yaratmaya devam ettiğini ve piyasalarda dalgalanmanın bir süre daha sürebileceğini belirtiyor.Bu bir günlük düşüş ABD finans piyasalarının, Kovid-19'un beş yıl önce küresel ekonomiyi yerle bir etmesinden bu yana en büyük günlük düşüş olarak tarihe geçti. Dow Jones bir günde 1.700 puan düşüşle kapandı, S&P 500 ve Nasdaq Trump'ın tarifelerinin piyasaları sarsmasıyla 2020'den bu yana en kötü gününü kaydetti. Milyarderler de bir günde 208 milyar dolar kaybetti. Dünyanın en engin isimlerinden Warren Buffett, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Bernard Arnault başta olmak üzere milyarderin toplam serveti 208 milyar dolar eridi.Dünya çapındaki gümrük vergilerini açıklamasının ardından piyasalarda yaşanan çöküşün ortasında Trump, Air Force One uçağında gazetecilere "Altın Kartı"nı tanıttı. Zengin göçmenlerin ABD'de ikamet hakkı kazanmak için kartı 5 milyon dolara satın almaları yeterli olacak. Kartın üzerinde Trump'ın resmi yer alıyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick geçen ayın sonlarında "Bu hafta 1.000 Altın Kart satışı yapılarak tek bir günde 5 milyar dolar toplandı" açıklaması yapmıştı. Altın kart sahipleri, Amerikan vatandaşlarının aksine, yurt dışı gelirleri üzerinden ABD'ye vergi ödemek zorunda kalmayacak.Türkiye'de borsalar diğer global endekslere göre daha az kan kaybetti. Türkiye'ye getirilen vergi oranının birçok rakibine göre yüzde 25'e varan oranda düşük olması piyasaları da daha az etkiledi. İki günlük kayıp yüzde 2.8'de kaldı. Dün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12.55 puan ve yüzde 0.13 artışla 9.496,81 puana çıktı. Ardından yüzde 1.5'e yakın kayıp yaşandı. Dolarda artış da sınırlı kaldı.Yeni gümrük vergilerinin ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altının ons fiyatı rekor kırdı. Brent petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifeler ve Çin'in misilleme kararı sonrası negatif seyrini sürdürüyor. Brent petrol fiyatları gün içerisinde yüzde 8.34'lük kayıp yaşarken, haftalık düşüş ise yüzde 12'ye yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı 65 doların altına geriledi. İki ve 10 yıllık tahvil faizleri düştü.ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri Çin'den gelen jet hızında bir misilleme ile karşılık buldu. Çin Ticaret Bakanlığı, 10 Nisan itibarıyla ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Çin'in açıkladığı önlemler sadece ek vergilerle sınırlı kalmadı. 11 ABD şirketi "güvenilmezler listesine" alınırken, 16 şirket de "ihracat kontrolü" listesine dahil edildi. Ayrıca, ABD'den ithal edilen tıbbi CT x-ray tüplerine yönelik bir soruşturma başlatıldı ve iki büyük ABD firmasından kanatlı hayvan ithalatı tamamen yasaklandı. Çin'in misilleme hamlesinde stratejik ham maddeler de yer aldı. Pekin yönetimi, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum ve itriyum gibi kritik nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kontroller getirdi. Bu mineraller, özellikle yüksek teknoloji ve savunma sanayinde kritik öneme sahip. Çin, ABD'den kanatlı hayvan ithalatı tamamen durduruldu. Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde ABD'nin karşılıklı tarifelerine karşı dava açtı.Brezilya, ülkenin mallarına herhangi bir ülke veya ticaret bloğu tarafından uygulanan tarifelere misilleme yapmasına izin veren bir karşılıklılık yasa tasarısını geçirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva DTÖ'ye (başvurmayı düşündüğünü söyledi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Brezilya hükümeti, meşru ulusal çıkarları savunmak için DTÖ'ye başvurmak da dahil ikili ticarette karşılıklılığı sağlamak için tüm olası eylemleri değerlendiriyor" dedi.AB ülkeleri de karara tepki gösterdi. Fransa'da hükümet sözcüsü Sophie Primas, Trump'ın "dünyanın efendisi" gibi davrandığını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Biz çatışma değil, iş birliği istiyoruz ve çıkarlarımızı savunacağız. Avrupa bu karara birleşik, güçlü ve orantılı bir şekilde yanıt verecek" dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Batı'yı diğer küresel aktörlerin lehine zayıflatacak bir ticaret savaşından kaçınmak amacıyla ABD ile anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklaması yaptı.Japonya Ticaret Bakanı Yoji Muto, Trump'ın Japonya'nın tarifelerden muaf tutulmasını talep etme açıklamasından hemen önce ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüştüğünü söyledi. ABD'nin uzun süredir müttefiki olan Japonya'ya yüzde 24'lük "karşılıklı" bir tarife oranı uygulayan açıklamasının ardından Muto, "Son derece üzücü" dedi. Ilk geri adım atan ülke Kamboçya oldu. Abd'ye vergileri %35'ten %5'e indirdi.Tarifeler küresel ticarette yeni bir dönemi başlatırken, ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları artıracağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair endişelere de yol açıyor. Ekonomistler, tarifelerin ithalat maliyetlerini artırarak tüketici fiyatlarını yükseltebileceğini, artan maliyetler sonucunda azalan tüketici harcamalarının ise ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğini vurguluyor. Yale Üniversitesi'nin Bütçe Laboratuvarı tarafından yapılan analize göre, tarifelerin enflasyonun artmasına neden olacağı ve ABD'de hane halkı başına ortalama 3 bin 800 dolara mal olabileceği tahmin ediliyor. Anderson Economic Group'un analizine göre de, tarifelerin en düşük maliyetli Amerikan arabalarına 2.500 ila 5.000, bazı ithal modellere ise 20 bin dolara kadar ek maliyet getirmesi bekleniyor. Otomobil tarifelerinin Amerikalı tüketicilere etkisinin ise ilk tam yıl için 30 milyar dolara mal olabileceği tahmin ediliyor. Tarifelerin artışının enflasyonda 1.4 ila 2.2 puanlık bir artışa neden olabileceği de söyleniyor.