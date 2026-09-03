Savaşlara rağmen havada büyüme tam gaz

Körfez'de ve dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlar ve petrol krizine rağmen havacılıkta yolcu sayısı büyümeye devam ediyor. Dün 80 ülkeden 800'ün üzerinde üst düzey havacılık profesyoneli İstanbul'da buluştu. Uluslararası Havalimanları Konseyi Dünya Havalimanı Deneyim Zirvesi (ACI World Airport Experience Summit 2026) kapsamında bir araya gelen isimler, havacılık sektörünün geleceğini masaya yatırdı. Zirvede küresel havacılığın büyüme beklentileri, jeopolitik riskler, havalimanı yatırımları, yapay zeka, biyometri ve yolcu deneyimiNİN geleceği ele alındı. Zirvenin ev sahipliğini üstlenen İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Körfez ve Orta Doğu'daki çatışmaların hava trafiğinde rotaları değiştirdiğini, uçuş iptallerine yol açtığını ve petrol fiyatları üzerinden havayollarının maliyetlerini artırdığını belirterek, buna rağmen havacılık sektörünün uzun vadeli büyüme trendinin devam edeceğini söyledi.

ŞOKLARA RAĞMEN POZİTİF

İstanbul Havalimanı'nın yılbaşından bu yana yolcu sayısını yaklaşık yüzde 2 artırdığını açıklayan Bilgen, "Kısa vadeli jeopolitik şoklara rağmen geleceğe pozitif bakıyoruz. Önümüzdeki 20 yılda havacılıktaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi. Ekonomideki büyümenin havacılık talebi üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu belirten Bilgen, "Ekonomideki büyüme havacılık talebini yüzde 2.7 artırıyor. Havacılık bağlantı gücündeki yüzde 10'luk artışın ise ekonomiye yaklaşık binde 5 büyüme katkısı bulunuyor" diye konuştu. Orta Doğu'daki çatışmaların İstanbul Havalimanı üzerindeki etkisinin iki yönlü olduğunu belirten Bilgen, İstanbul'un güvenli bir aktarma merkezi olarak algılanmasının Doğu-Batı eksenindeki bazı uçuşları İstanbul'a yönlendirdiğini söyledi. Buna karşılık İstanbul Havalimanı'nın yıllık ortalamada günde yaklaşık 250 uçuş gerçekleştirdiği Orta Doğu pazarında yaşanan iptallerin önemli bir negatif etki oluşturduğunu kaydetti. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin de kısa vadede küresel hava yolu talebini baskılayabileceğine dikkat çeken Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın yüksek bağlantı gücü nedeniyle küresel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini söyledi.

DÖRDÜNCÜ PİSTTE SON AŞAMA

Pandemi ve savaşlar dahil çok sayıda krize rağmen İstanbul Havalimanı'nın rakiplerinden pozitif ayrıştığını ifade eden Bilgen, uzun vadeli yatırımlardan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Bilgen, dördüncü pistin devreye alınması için hazırlıkların son aşamada olduğunu söyledi.



TÜRKİYE'NİN HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58'e yükseldiğini belirterek, devam eden iki havalimanının tamamlanmasıyla sayının 60'a çıkacağını açıkladı. Türkiye'nin uçuş ağının 133 ülkede 356 noktaya ulaştığını söyleyen Uraloğlu, 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.



BÜYÜME TÜRKİYE'DEN GELECEK

ACI Europe Başkanı Jost Lammers da küresel havacılıkta önümüzdeki 10 yıllık büyümenin ağırlıklı olarak Türkiye, Asya-Pasifik ve diğer gelişen pazarlardan geleceğini söyledi. Lammers, "Büyüme dünyanın her yerinde olacak ancak asıl sıçramayı gelişen pazarlarda göreceğiz" dedi. Avrupa'daki toparlanmanın homojen olmadığını belirten Lammers, Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İtalya'da güçlü bir pazar görülürken Almanya'nın halen 2019 seviyelerinin altında olduğunu söyledi. Jeopolitik gelişmelere rağmen seyahat talebinin dirençli olduğunu vurgulayan Lammers, "Her yerde insanların seyahat etmek istediğini görüyoruz. Talep güçlü" diye konuştu. Lammers, biyometrinin check-in'den uçağa binişe kadar işlemleri azaltacağını belirtti.



20 YILDA YOLCU TRAFİĞİ İKİ KATINA YAKLAŞACAK

ACI World Genel Direktörü ve CEO'su Justin Erbacci ise küresel yolcu trafiğinin önümüzdeki 20 yılda yaklaşık iki katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Artan talebin yalnızca yeni terminal ve pist yatırımlarıyla karşılanamayacağını belirten Erbacci, kapasite sorunununun teknoloji ve inovasyonla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör