Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi SAHA EXPO 2022 Fuarı açıldı

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci "SAHA EXPO, 57'den fazla yabancı ülke temsilcilerinin katıldığı ve bu yılda çok geniş katılımla hayata geçirdiğimiz çok önemli saha ve havacılık fuarlarından bir tanesi. Bilindiği üzere 57 farklı ülkeden en üst seviyede misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Saha Expo'nun en önemli tarafı ise Türk savunma sanayini oluşturan bütün firmaların bütün ekosistemin uluslararası sözleşmeler imzaladığı, yeni ürünlerini tanıtması ile öne çıkıyor. Burada temel gayemiz savunma sanayisinin ihracatına pozitif anlamda öne çıkaracak bu konuda Türk savunma sanayi ürünlerine ilgiyi arttırmak istiyoruz. Gelmiş olduğumuz noktada SAHA Expo çok başarılı bir şekilde hayata geçti. Savunma sanayi ve havacılıkla ilgili yeni ürünlerimizi ilk defa burada görücüye çıkarma şansı bulacağız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarının resmi açılışını yapmak için törenine katılacak