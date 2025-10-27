Savunma ihracatta beş yıl içinde birinci olacak

Türkiye savunma sanayi üretimindeki hızlı gelişim ihracat rakamlarını da başka bir boyuta taşıdı. Üretimde teknoloji yükseldikçe, artış ivmesi hızla yukarı çıkıyor. İhracatta ilk kez 2012 yılında 1 milyar dolar barajını aşan sektör, aradan geçen 13 yılda bu rakamı sekize katladı. Kaan gibi büyük projelerin devreye girmesiyle bu büyüme ivmesi çarpan etkisiyle büyüyecek.Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında tarihi bir eşiği geride bıraktığını belirterek, "Geriye dönük 12 aylık verilere göre savunma sanayii ihracatımız 8 milyar 264 milyon 254 bin dolar seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 6 milyar 347 milyon dolar civarındaydı. Bu da yüzde 30'un üzerinde bir artış anlamına geliyor. Bu ivme, önümüzdeki dönemde özellikle havacılık alanındaki yatırımlarla dikey bir sıçramaya dönüşecek" dedi.Aliş, havacılık projelerinin savunma sanayisinin lokomotifi haline geldiğini vurgulayarak, "Büyük ve teknolojik projeler var. İhracatta beş yıl içinde birinci sektör oluruz. Çatışmalar artık önce havada baş- lıyor. Hava üstünlüğünü sağlayan taraf, kara hakimiyetini de eline geçiriyor. Kaan projesi, insansız hava araçları, helikopter platformları ve mühimmat teknolojileriyle birlikte asıl büyük rakamlar havacılıktan gelecek" ifadelerini kullandı.Savunma teknolojilerinde artık klasik silah üretiminin ötesine geçildiğini belirten Aliş, "Dünyada silahların kapasitesi artık topun namlusunu büyüterek değil, mühimmat üzerinde yapılan inovasyonlarla artırılıyor. Akıllı mühimmatlar, yüksek tahribat gücüne sahip özel mühimmatlar pazarı şekillendiriyor" dedi.Sarsılmaz'ın üretim kapasitesine dikkat çeken Aliş, "Dökümden mühimmata, kule sistemlerinden radar ve yazılım teknolojilerine kadar tüm süreci tek çatı altında, anahtar teslim gerçekleştirebiliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz sistemler, entegre radarlarla 2 kilometre menzilde hedef tespiti yapıyor, yapay zekâ desteğiyle otomatik olarak müdahale edebiliyor" şeklinde konuştu.Aliş, küresel güvenlik dengelerinin değiştiğini vurgulayarak, "Artık büyük savaşlar yerine mikro çatışmalar yaşanıyor. Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar ülkeler, doğrudan çatışmaya girmeseler bile caydırıcılık için savunma yatırımlarını artırıyor. Bu tablo, Türkiye savunma sanayisi için çok büyük bir fırsat" diye konuştu.Türkiye'nin savunma teknolojilerinde doğru zamanda doğru yatırımları yaptığını belirten Aliş, "Sanayi devrimini kaçırmış bir ülke olarak bu kez treni yakaladık. Savunma sanayi, yalnızca ekonomik değil; jeopolitik anlamda da Türkiye'nin duruşunu değiştiren bir alana dönüştü" dedi.