Savunma Sanayi Toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi toplantılarından biri olan ve Tekirdağ'da her yıl geleneksel hale gelen Saha Tekirdağ Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşması Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel'in katılımı ile Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün başkanlığını yaptığı, Saha İstanbul, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Sanayi ve teknoloji müdürlüğü işbirliğinde savunma sanayisinde faaliyet gösteren birçok ünlü firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, "25 önce savunma sanayi ihtiyaçlarımızı yabancılardan tedarik ediyorduk. 2004 yılında ne yaparsak kendimiz yapalım düşüncesiyle, savunma sanayi tedariklerimizi yurt içinde üretme aşamasına geçme kararı alındı ve bugün gördüğümüz birçok projenin temelleri atıldı. Ardından yerlileşme projelerimizi arttırmak için bazı politikalar oluşturduk. Bu politikaların ardından siyasi irade bu politikaları oluşturdu.Önce beş on tane vakıf şirketiyle başlayıp yabancılarla ortaklaşa projelerle devam eden süreç, on binlerce insanın çalıştığı, binlerce firmanın dahil olduğu bir sektör haline geldi. Bugün gururla söyleyebiliriz ki, Türkiye savunma sanayi olarak Dünya markası haline geldi ve artık her şeyi kendi üretebiliyor. Tabi ki bir slogan var, "Durmak Yok Yola Devam" anlayışıyla,her alanda yerli ve milli üretim yapıyoruz ve gelişen Dünyada küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Ardından söz alan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, "Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyar 167 bin 59'dur. Her yıl da 30 bin artıyor. Bu nüfus artışının nedeni, sanayi için gerekli olan istihdam problemini çözmek için ilimize yerleşen vatandaşlarımızdır. Türkiye'nin her ilinden vatandaşlarımız sanayide çalışmak için buraya geliyor. Sanayi sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin de mühendisimiz var. Bu rakam diğer illerle kıyaslandığında önemli bir rakamdır. 14 OSB'miz, 3 endüstri bölgemiz, 3 limanımız, havaalanımız, demiryolumuz ve gayet güzel otobanlarımız var ve ilgili bakanlarımız ile daha da geliştiriyoruz. Gerek Bakanlarımız ilimize geliyor gerek biz ziyaretlerine gidiyoruz ve Tekirdağ'ı tarım, sanayi, turizm ve diğer tüm alanlarda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bu konuda tüm Bakanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. 3240 tane sanayi tescilli firmamız var. Bu da Tekirdağ'ın sanayi bakımından önemini gösteriyor. Şehrimize istihdam,üretim ve sanayide güç katan firmalarımızla gurur duyuyoruz. Firmalarımız hepimizin yüz akı olan işler yapıyorlar. Hem savunma sanayimizi güçlendiriyor hem Dünya firmalarıyla rekabet edecek adımlar atıyor, hepimizi gururlandırıyor, göğsümüzü kabartıyorlar. Savunma sanayisinde Tekirdağ'da 10 firma işbirliği içerisindeyken bugün yaklaşık 60 firmaya çıktı. Bu firmaların 200'e çıkması mümkündür. Çünkü çok nitelikli, cevval firmalarımız var. Bunlar ülke ekonomisinde cari açığı kapatacak güçte firmalardır ve Tekirdağ'ın Türkiye'de gerek savunma sanayi sanayi gerekse ekonomik katkı alanında önemli bir etken olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aselsan, Asfalt, Aspilsan, Baykar, MKE, Roketsan, STM, Havacılık ve Uzay Sanayi gibi ünlü savunma sanayi şirketlerinin katıldığı savunma sanayi tedarikçileri buluşma programı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle gün boyu ikili görüşmelerle devam etti.