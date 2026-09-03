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Giriş Tarihi: 3.09.2026 16:09

Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Savunma sanayii ihracatında güçlü artış! 8 ayda 6,3 milyar dolar

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracat rakamlarına işaret ederek "Savunma ve havacılık ihracatımız, Ağustos 2026’da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu" dedi.

DHA
Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Savunma sanayii ihracatında güçlü artış! 8 ayda 6,3 milyar dolar
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayimiz ihracatta gücünü büyütüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız, Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu. Geride bıraktığımız 12 aylık dönemde ise toplam ihracatımız 10,9 milyar dolara yükseldi. Bugün ulaştığımız ihracat performansı; mühendislik yetkinliğimizin, üretim kabiliyetimizin ve uluslararası pazarlardaki artan etkinliğimizin güçlü bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; daha fazla ülkeye ulaşan, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir savunma sanayii ihracatı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HALUK GÖRGÜN #SAVUNMA SANAYİİ #İHRACAT

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