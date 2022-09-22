Savunma Sanayisi Afrika’ya damga vuracak: Türkiye’nin Gök Vatan’daki 7 göz bebeği boy gösterecek

Savunma sanayinde önemli atılımlar yapan Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin resmi başkenti Pretorya'da düzenlenecek Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle 25 firma ile katılıyor.

TÜRKİYE'NİN GÖK VATAN'DAKİ 7 GÖZ BEBEĞİ BOY GÖSTERECEK

ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, MKE, STM gibi Türkiye'nin önde gelen savunma firmaların yer alacağı fuarda Gök Vatan'da hizmet veren ve verecek olan Milli Muharip Uçak, AKSUNGUR, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ-C, ANKA ve GÖKTÜRK sergilenecek.

AFRİKA KITASININ EN BÜYÜK SAVUNMA FUARI

Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk Savunma Sanayii firmaları tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı AAD 2022'ye 30 ülkeden 450 firma katılıyor. Fuar, Afrika kıtasında düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran savunma ve havacılık fuarı özelliği taşıyor. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri tanıtılacak. Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile birlikte Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması bekleniyor.

KOTİL: YENİ NESİL MODELLERİ ANLATACAK OLMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ

Afrika Havacılık ve Savunma fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, "Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın liderliğinde Türkiye'nin milli katılım çerçevesinde temsil edileceği fuarda, ülkemizin savunma ve havacılık alanındaki ileri teknolojilerini Afrika bölgesinden ve dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılacak heyetlerle buluşturacağız. Fuar kapsamında bir araya geleceğimiz heyetlere geliştirdiğimiz platformları ve yeni nesil iş modellerimizi anlatacak olmanın heyecanı içindeyiz" dedi.

TÜRKİYE'DEN 25 SAVUNMA FİRMASI KATILIYOR

Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye Türkiye'den katılacak 25 savunma sanayi firması ise şöyle: "AKSA MOTORLU ARAÇLAR, ASELSAN, AYESAŞ, BMC, DERYA ARMS, ELEKTROLAND SAVUNMA, GARANTİ, GM SAVUNMA, HAVELSAN, KALE KALIP, KATMERCİLER, LENTATEK, MKE, NERO ENDUSTRI, OTOKAR, ÖZTEK TEKSTİL, SAHA İSTANBUL, SAMSUN YURT SAVUNMA, SARSILMAZ, SASA, STM, TİSAŞ, TRANSVARO, TURMAKS, TUSAŞ."