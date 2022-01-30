Savunma sanayisinde birim bedeli 50 dolar oldu

Samsun Yurt Savunma
(SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, Türkiye
'de bütün sektörlerin ihracat yaptığına dikkat çekerek, "Tüm sektörlerimizde ihracat yapabiliyor olmak işletmelerimizin ürün veya hizmetlerinin kalitesinde uluslararası alanda rekabetçi olabildikleri anlama gelmektedir. Fakat ihracat, katma değersiz ürünlerde yüksek döviz kurundan kaynaklı yapılıyor ise bu durumda ülkemizin emeği yurt dışına ucuza satılıyordur" dedi. Savunma
sanayi ürünlerinin hem teknoloji hem yüksek katma değer içeren ürünler olduğuna dikkat çeken Aral, "Eğer ürünlerin performansı ve fiyatı da doğru ise döviz kuru ne olursa olsun ihraç edilebilirdir. Ülkemizin bugün en büyük ihtiyacı da yüksek katma değerli ürün ihracatıdır" diye konuştu. Savuna sanayisinde 2021'de 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarlık ihraçla rekor kırıldığını anlatan Aral, "Bu artışın en önemli sebebi Baykar
firmamızın gerçekleştirdiği insansız hava aracı satışları oldu. 2021 yılında Savunma ve Havacılık sektörlerinde ihracat birim bedeli 50 dolar olarak gerçekleşti ve döviz kuruna bağlı olmadığını performansı ile gösterdi" ifadelerini kullandı.
ÜRETİMİNİN YÜZDE 90'INI İHRAÇ ETTİ
Samsun Yurt Savunma olarak 2021 yılında üretimlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini anlatan Aral, "İhracatımızın 2022 yılında da bu oranlarda gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 2022 yılında ağır makinalı tüfeğimizin de teslimatları başladığından ciro olarak da bir artış beklentimiz bulunuyor. Halihazırda Irak, Nijerya
, Azerbaycan
, Kuveyt
gibi birçok ülkeden sipariş aldık. Teslimatlar gerçekleşip, performans farkı görüldüğünde de siparişlerin devamının geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu. 2022 yılında Samsun Yurt Savunma olarak ihracat birim bedelinin ortalama 300 dolar olmasını öngördüklerini aktaran Aral, "2019-2020 yılında ihracatımızı yüzde 126 artırdık. 2020-2021 yılında ise ihracatımızı yüzde 50 artırdık. 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında büyüdük. ABD
pazar payını yüzde 5 artırdık. Bir önceki yıl dünya genelinden ABD'ye ihracatta dünya 4'üncüsü iken 2021 yılında bir sıra yükselerek 3'üncü olduk" dedi. 2020 yılında yapmış oldukları ihracatla Savunma Sanayi Başkanlığı
tarafından Türkiye'nin En Çok İhracat Gerçekleştiren Namlulu Silah Üreticisi seçildiklerini anlatan Aral, "2021 yılında yapmış olduğumuz ihracat rakamları ile yine ödüle hak kazanacağımıza eminiz. SYS, tüm sektörlerde ise 2020 yılında Türkiye'nin en büyük 368'inci ihracatçısı ve en hızlı artış gösteren 3'üncü şirket oldu. Yakın vadede hedefimiz 2023 yılında 150 milyon dolar ihracata ulaşmak" diye konuştu.
TABANCA İHRACATININ % 75'Nİ GERÇEKLEŞTİRİYOR
Dünyanın 68 ülkesine CANiK markasıyla yıllık 120 milyon dolarlık hafif silah ihraç ettiklerini kaydeden Aral, şunları anlattı: "Türkiye'nin tabanca ihracatının yüzde 75'ini tek başına gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında dünyadan Amerika'ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma olduk. Doğu Avrupa'da ciddi pazarımız var. Afrika ve Asya pazarı bizim için önemli. Sadece Filipinler'e bugüne kadar 100 binin üzerinde silah satışımız gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri bizim en büyük pazarımız ama Kanada'da da en çok silah satışı gerçekleştiren firmalardan biriyiz. Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin ve Peru öncelikli pazarlarımız. Orta Amerika'da Guatemala, Ekvador, El Salvador ve Panama satış gerçekleştirdiğimiz ülkeler. Avustralya pazarında faaliyetlerimiz var. AB üyesi olup da bizim ürünümüzün olmadığı bir ülke bulunmuyor."