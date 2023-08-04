Savunma sanayisinde ihracat rekoru

Türkiye, 20.1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına imza atarken, özellikle son 10 yılda yerlilik oranının yüzde 20'lerden 80'lere çıkarıldığı savunma sanayi ihracatında da rekor kırıldı. Genel ihracatın yüzde 8.4 arttığı temmuzda, savunma ve havacılık sektörünün ihracatı yüzde 123 artarak 657.5 milyon dolara ulaştı. Böylece tarihin en yüksek aylık savunma sanayi ihracatı gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatının yüzde 0.5 azaldığı 7 aylık dönemde, savunma sanayinde ise ihracat yüzde 35 artarak 3 milyar 35 milyon dolar oldu. Son 1 yılda ise genel ihracat yüzde 2.1 artarken, savunma sanayi ihracatı yüzde 32.5 artarak 5 milyar 150 milyon dolara çıktı.Sektör bu yıl 6 milyar dolar ihracat hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sektörünün tarihi aylık ihracat rekoru kırarak temmuz ayında 657.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli gücü ve desteği arkasına alan savunma sektörümüz, bir rekoru daha ülkemize armağan etti. 2023 yılının ilk 7 ayındaki ihracat da 3 milyar doların üzerine çıktı. Savunma teknolojilerinde dünyaya sunduğumuz güvenin yansımaları sürecek. Omuz omuza çalışarak rekorlar kıran firmalarımızı ülkemize sundukları katma değer için tebrik ederiz" dedi.