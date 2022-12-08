75 milyar dolara ulaştı! Savunma sanayiinde proje hacmi genişliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını belirterek, "İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında bu rakam 75 milyar dolar seviyesine çıkmıştır." dedi.

Demir, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde video mesaj yoluyla yaptığı konuşmada, ana amaçlarının, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamak olduğunu söyledi.

Bunu yaparken güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttükleri projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ettiklerini, diğer taraftan geleceğin teknolojileri için AR-GE faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Demir, tüm bu faaliyetleri yerli ve milli firmaları, KOBİ'ler, araştırma merkezleri, teknoparklar ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürüttüklerini bildirdi.

Demir, "Son yıllarda yaptığımız atılımlar, milli ve yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayinde 'tam bağımsız Türkiye' olabilme hedefine inanan bir ekosistemle birlikte yol yürümenin sağlamış olduğu güç bizi bugüne geldiğimizde farklı bir boyuta taşımıştır." dedi.

Türkiye'nin artık savunma sanayisi alanında bir pazar değil, aktör olduğunu vurgulayan Demir, "Kendi kendine yetebilen, bunun yanında dost ve müttefiklerinin ihtiyaçlarını karşılayabilen sektörümüz, artık dünyada adından söz ettirir hale gelmiştir." ifadesini kullandı.