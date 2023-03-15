Bozkurt yeniden inşa edildi! TOKİ 649 konutun anahtar teslimine başlıyor

TOKİ'nin bölgede ciddi bir çalışma yaptığını vurgulayan Atıcı, "TOKİ Bozkurt'un yapı stokunun neredeyse yüzde 50'sini yeniledi. Biz bu konutları vatandaşlarımıza en kısa süre içinde teslim edeceğiz. Ayrıyeten 123 dükkan yıkılmıştı. Bunları tekrardan yeniledik. 87'sinin teslimini gerçekleştirdik. Yakın zamanda da diğer dükkanların teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Atıcı, konutların yapım süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı:

"Bozkurt'ta afette acil yıkılacak ağır hasarlı konutlar belirlenerek yıkımı gerçekleştirildi. Ayrıyeten DSİ'nin dere genişletilmesinden dolayı kamulaştırma sahasında kalan afete maruz kalan yerlerde yıkımlar oldu. Ayrıca Bozkurt'un daha güzelleşebilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşüm yapıldı. Ağır hasar, dere genişlemesi ve kentsel dönüşümden dolayı Bozkurt'ta 3 ayrı yıkım yapıldı. Vatandaşlarımıza konutların kuraları çekilirken komşuluk ilişkisine uygun olarak yapıldı. Bazı vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının arazileri kendilerinde kaldı. İleride onlar arazilerine yine konut yapabilecekler. Onlara da ev verdik. Bozkurt'ta en uzak TOKİ konutumuz merkeze 800 metre mesafede. TOKİ sadece bir konut inşaatı yapmıyor, parkları, doğal gazı ve altyapısı ile yaşam alanları oluşturuyor."