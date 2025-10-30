’Selamlarımı da ilet’ demişti... Aracına fiyat farkı isteyen satıcıya 279 bin lira ceza verildi!

Tesla marka aracını satışa çıkaran bir vatandaş, aracı için ilan fiyatından 280 bin lira daha fazla fiyat isteyince 279 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mustafa Ç., internette 2 milyon 420 bin liraya satışa çıkardığı Tesla aracını satın almak için kendisiyle iletişime geçen alıcıya ilan fiyatının geçerli olmadığını ve aracın fiyatının 2 milyon 700 bin TL olduğunu söyledi.

Alıcı ise satıcı Mustaf Ç'yi şikayet ettiğini ve ceza alacağını söyledi. Ancak bu mesajı ciddiye almayan satıcı "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler. Yanında selamlarımı da ilet" dedi.