Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma’da hızlı uçuş testleri tamam

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı.
Pist üzerinden hızlı geçişlere devam...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 19, 2023
High speed flyby over the runway...#KIZILELMA ✈️🚀🍎🇹🇷 pic.twitter.com/aKwHHHF5ds
KIZILELMA'DA HIZLI UÇUŞ TESTLERİ TAMAM
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Bayraktar, Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini başarıyla gerçekleştirdiğini de açıkladı.
Hayırlı iftarlar…. #KIZILELMA 🍎 pic.twitter.com/9YqafqvQ9n— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 19, 2023
ÇİRKİN İFTİRALARA SERT TEPKİ
Atılan çirkin iftiralara da sert tepki gösteren Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
Yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek.
BAYRAKTAR KIZILELMA BİR YILLIK REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU
Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek.
Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.
8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.