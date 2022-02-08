Selçuk Bayraktar’dan Bayraktar TB2 açıklaması: Görüşmelerimiz devam ediyor

YTB Başkanı Eren, kurumunun faaliyetleri, Azerbaycan'la iş birlikleri ve Türkiye Bursları konusunda bilgi verdi.

Eren, Türkiye'de eğitimlerine devam eden Azerbaycanlı öğrencilerin Azerbaycan'ın geleceği olduğunu, onları kendilerine emanet olarak gördüklerini kaydetti.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradov ise konuşmasında Türk dünyasına olan baskılardan bahsetti ve bu baskıların Türk ülkelerini daha da kenetlediğini vurguladı.

Muradov, Bakü'de yapılacak TEKNOFEST'e dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Azerbaycanlıların da katılacağını bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin kopmaz bir şekilde Türk dünyasına örnek olacak noktaya taşındığını belirtti.

Bağcı, Azerbaycan ve Türkiye olarak kendilerine düşenin Milli Teknoloji Hamlesi'nde beraberce teknoloji geliştirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu adına konuşma yapan Doç. Dr. Telman Nusretoğlu da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi seyrinden bahsetti, Bayraktar ailesinin yaptıkları çalışmalarla sadece Türkiye'nin değil tüm Türk dünyasının gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.