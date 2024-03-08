“Senenin Yıldızları” 16’ncı kez ödüllendirildi

Başarıların birlikte kutlandığı kurum kültürünü pekiştirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Yıldız Holding çalışanlarının yenilikçi projelerinin ödüllendirildiği "Senenin Yıldızları Ödül Töreni" 7 Mart'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi. Tüm dünyadan ve Türkiye'den binlerce Yıldız Holding çalışanını bir araya getiren ve bu yıl 16.'sı düzenlenen Senenin Yıldızları Ödül Töreni'ne 10 kategoride 180 başvuru yapıldı. Türkiye'den Çin'e, İngiltere'den Suudi Arabistan'a, Mısır'dan Avustralya'ya ve Hollanda'dan Nijerya'ya kadar dünyanın dört bir yanından başvuruların değerlendirildiği ödül töreninde dereceye giren projeler 75 bin çalışanın ve uzman jürinin verdiği oylarla belirlendi. Her sene verilen Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ise bu seneye özel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Çevresel Sürdürülebilirlik alanında iki ayrı projeye verildi. Yıldız Holding'in global değerlerinden biri olan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü, Nöroçeşitlilik Ağı ile pladis'in olurken, Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü ise Entegre Sürdürülebilirlik Vizyonu ile Ülker'e verildi.

Ali Ülker: "Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: "Kuruluşundan bu yana çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimseyen bir kurum olarak, kültürel farklılıkların sahip olduğumuz en büyük zenginlik olduğuna inanıyoruz. Geçtiğimiz yılı, global değerlerimizden biri olan "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" yılı ilan ettik ve tüm şirketlerimizde bu alanda yürütülen projelere ivme kazandırdık. Başvuran onlarca iyi uygulama arasından pladis'in Nöroçeşitlilik Ağı Projesi en kapsayıcı ve yenilikçi proje olarak öne çıktı. Diğer yandan, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sürdürülebilirlik alanındaki projelerimizle pozitif dönüşüm sağlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene, Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü olan Çevresel Sürdürülebilirlik alanındaki ödülü, şirketlerimizin paydaşlarımıza da dokunan bütüncül bakış açısıyla kurgulanan çalışmalara imza atmalarını teşvik etmek amacıyla, bu sene vereceğimi açıklamıştım. Çevresel sürdürülebilirlik alanında entegre sürdürülebilirlik vizyonuyla küresel ölçekte üstlendiği liderlik ve bu alandaki öncü çalışmaları nedeniyle ödülün sahibi olan Ülker ekibini kutluyorum" dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker: "Yıldız Holding'de Goal21 dediğimiz bir hedefimiz var. Bu hedefimiz içindeki A harfi aslında İngilizce'deki Alignment yani Hizalanmayı temsil ediyor. Ama biz buna hizalanmak yerine Amaç Birliği diyoruz. Biz hizalanmak veya aynı kimseler olmak istemiyoruz, farklı olmak istiyoruz ve ne kadar farklıysak o kadar zenginiz diyoruz. 98 farklı ülkenin pasaportuna sahip 75 Bin'i aşkın çalışanımızla ve tüm farklılıklarımızla her birimiz aynı amaç için çalışıyoruz. Bu amacımız ise Mutlu Et Mutlu Ol. Tüm müşterilerimizi ve paydaşlarımızı mutlu ederek mutlu olmayı hedefliyoruz."

Mehmet Tütüncü: "75 bin çalışanımızla değer üretmeye devam edeceğiz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü törende yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Değişimin sürekli ve mutlak olduğu günümüzde, 'belirsizliği yönetmek' şirketler için en kritik yetkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Belirsizlik; riskler kadar fırsatları da içinde barındırıyor. Burada önemli olan bakış açımızı, düşünce sistemimizi değiştirerek sadece risklere odaklanmak yerine fırsatlardan yararlanabilmek. Yıldız Holding çatısı altındaki 75 bin çalışan olarak, hepimizin bizi biz yapan özellikleri var. Ancak bu farklı özelliklerimizle hep birlikte hareket ettiğimizde kolektif etki ve değer üretebiliriz. Bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de, belirsizlikler karşısında takım olarak çalışarak başarılarımızı sürdürülebilir kılacağımıza inanıyorum. Birbirimizden öğrenirken başarıları hep birlikte kutlamamıza vesile olan Senenin Yıldızları'nda örnek projeleriyle ödül kazanan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum."

Törende bir konuşma yapan pladis CEO'su Salman Amin: "Senenin Yıldızları Ödülleri, çalışma arkadaşlarımızın geçtiğimiz yıl elde ettiği başarılarını kutladığımız bizim için yılın en önemli dönemlerinden biri. Dünyanın en hızlı büyüyen atıştırmalık şirketlerinden biri olarak, pladis ekiplerinin farklı kategorilerde yenilikçi projeleriyle kazandıkları birçok ödül beni çok mutlu etti ve gururlandırdı." dedi.

16'ıncı Senenin Yıldızları Ödüllerini Kazanan Projeler:

Büyümeye Katkı: Teremyağ gururla sunar: 2023'te en hızlı büyüyen marka (Kerevitaş)

Operasyonel Mükemmellik: Operasyonel Mükemmellik ile Kapasite Artışı ve Kayıp Azaltma (pladis Türkiye)

En İyi Pazarlama Kampanyası: McVitie's True Originals Kampanyası (pladis UK)

En İyi Pazar Payı Gelişimi: Sadece Boğaza İyi Değil, Pazar Payında da En İyi (pladis Türkiye)

Sadece Boğaza İyi Değil, Pazar Payında da En İyi (pladis Türkiye) İnovasyon: Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünü Uzatma Yöntemine Yenilikçi Yaklaşım (ŞOK Marketler)

Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünü Uzatma Yöntemine Yenilikçi Yaklaşım (ŞOK Marketler) Dijital Dönüşüm: Makinelerin Yükselişi (pladis Türkiye)

İnsana Yatırım: OPeRa Sahne Alıyor (Yıldız Holding)

Mutluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Besleyici Bisküvi (pladis Türkiye)

Sosyal Medya Kahramanları: Sıfırdan Lezzetli Bir Youtube Kanalı Oluşturma: Hamur Bizim İşimiz (Kerevitaş)

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü

"Çevresel Sürdürülebilirlik": Küresel Ölçekte Lider ESG Performansı: Ülker'in Entegre Sürdürülebilirlik Vizyonu

"Çeşitlilik ve Kapsayıcılık": Nöroçeşitlilik Ağı (pladis Birleşik Kralllık ve İrlanda)