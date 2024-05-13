Serbest bölgelerin ihracat, üretim ve istihdamdaki rolü artıyor

Türkiye'deki 19 serbest bölgenin kurucu ve işleticisi şirketlerin üye olduğu Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) 2. Genel Kurulu'nu, Ege Serbest Bölgesindeki ESBAŞ Teknoloji Merkezinde gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İHRACATININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ

Genel Kurul Toplantısı'nın ardından açıklama yapan SEBKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, kısa vadede Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'unu karşılama hedefine odaklanan serbest bölgelerin, ülkeye daha fazla doğrudan yatırım çekmek için çalışmalarını arttırdığını vurguladı.

2023'TE 13 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Serbest bölgelerin 2023 yılında 13 milyar dolara yaklaşan tutarla, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 6'sını gerçekleştirdiğini belirten Kılınç, "Şubat ayında Antalya'da gerçekleşen "Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Serbest Bölgeler Çalıştayında" bu oranın yüzde 10'a çıkarılmasını Ticaret Bakanlığı ve SEBKİDER'in ortak hedefi olarak belirlemiştik. Çalıştaydan sonra gerçekleştirdiğimiz bu ilk Genel Kurulumuzda da bu hedefe odaklı yapılacak çalışmaları değerlendirdik" diye konuştu.

ÜLKE ORTALAMASINDAN DAHA YÜKSEK

Serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat içerisinde ileri teknoloji düzeyinde sınıflandırılan ürünlerin oransal olarak ülke ortalamasından daha yüksek olduğunu ve bunun daha da arttırılması gerektiğini vurgulayan Yusuf Kılınç, "Yüksek teknoloji kullanımı, dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları serbest bölgelerin öncelikli hedefleri arasında bulunuyor. Ayrıca, serbest bölgelerin uluslararası arenada tanıtımının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, ülkemize daha fazla yabancı yatırım çekilmesi hedefi de önümüzdeki dönemde serbest bölgelerimizin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu hedefleri gerçekleştirdikçe ihracatı ve istihdamı arttırma hedefimize ulaşmamız mümkün olacaktır" dedi.

SERBEST BÖLGELERİN ROLÜ YENİDEN ARTIYOR

SEBKİDER Başkanı Kılınç, Türkiye'de serbest bölgelerin kurulmasına 1985 yılında Mersin ve Antalya serbest bölgeleri ile başlandığını, 2000 yılında ise Bursa, Denizli ve Kocaeli serbest bölgelerinin kurulması ile bölge sayısının 18'e ulaştığını ve 24 yıl boyunca ülkede yeni bir serbest bölge kurulmadığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: "Şimdi ülkemizde serbest bölgelerden daha fazla yararlanma konusunda yeniden bir iradenin oluştuğunu memnuniyetle görüyoruz. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan 2,3 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, 2023 yılında faaliyete geçerek yatırımcı kabulüne başladı. 2022 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde 1,5 milyon metrekare, 2023 yılında Ordu ili Ünye ilçesinde 147 bin metrekare, Samsun Tekkeköy'de 644 bin metrekare büyüklüğünde yeni serbest bölgeler ilan edildi. Ege Serbest Bölgesinin 2016 ve 2023 yıllarında olmak üzere iki kez, Antalya ve Bursa serbest bölgelerinin 2018 yılında, Kocaeli Serbest Bölgesinin 2022 yılında sınırları genişletilerek yatırımcıların kullanımına yeni araziler tahsis edildi. Serbest bölgelerimiz büyüdükçe ülke ekonomisine katkısı da doğru orantılı olarak artacaktır." dedi.

SERBEST BÖLGELERDE 100 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

Kılınç, 7,5 milyar dolarlık yatırım miktarına erişen serbest bölgelerde 545'i yabancı yatırımcı olmak üzere 2 bin 108 firmada yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığını aktardı. 2023 yılında yaklaşık 31 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi ve 13 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile serbest bölgelerin Türkiye'nin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat üsleri haline geldiğini belirten SEBKİDER Başkanı, "İller bazında bir sıralamaya dahil edilmiş olsaydı İzmir'den sonra 5. sırada serbest bölgelerimiz gelecekti. Yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı serbest bölgelerimiz 2023 yılında 5,8 milyon nüfuslu Ankara'dan daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Türkiye'de sadece 24 il yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat yapabilmişken, bu yıl 5 serbest bölgemiz ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkardı" diye konuştu.