Şerh ile yuvanızı korumaya alın

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapu işlemleri sırasında karşılaşabildikleri sorunlara ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Bir çift evlilik birliği içerisinde oturdukları mülkün satılmasını engellemek için aile konutu şerhi koydurabilirken, bu yola genellikle kumar borcu olan veya kendi yatırımları nedeniyle borca giren kişilerin eşlerinin başvurduğu öğrenildi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların merak ettikleri sorulara şu yanıtları verdi:

Aile konutu şerhi nasıl konulur? Boşandıktan sonra şerh koydurabilir miyim?

Aile konutu şerhi, evli çiftlerin birlikte yaşadığı ortak eve, tapu kütüğünde düşülen yasal bir kayıt olurken, bu şerh evin tapu sahibi olan eşin, diğer eşin 'açık rızası' olmadan evi satmasını, kiralamasını veya ipotek ettirmesini kesin olarak engelliyor. Eşlerden biri kumar bağımlısıysa ya da kendi başına yaptığı borçlar bulunuyorsa diğeri konuta şerh talep edebiliyor. Bunun için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranıyor. Ancak eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için şerh konulamıyor.

Kardeşimle arsa aldık payımı ayırmak istiyorum işlem nasıl gerçekleşir?

Vatandaşların kimlik belgesi, işlemde temsil var ise temsile ilişkin belge, emlak beyan değerini gösteren belge ile Genel Müdürlüğe başvurması gerekiyor.

Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığını nasıl araştırabilirim?

Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabiliyor. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Kişinin dedesinin mirasçısı olduğunu gösteren veraset belgesi ile Tapu Müdürlüğüne başvurması halinde taşınmaz olup olmadığını öğrenebilir.

Miras intikali için gereken belgeler ve izlenmesi gereken yol nedir?

Miras intikali için kimlik belgesi, işlemde temsil var ise temsile ilişkin belge ve DASK poliçesi gerekiyor. Ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi ya da noterden alınan veraset belgesi ile birlikte web tapudan varislerden biri tarafından başvuru yapılması, Tapu Müdürlüğünce verilen randevu saatinde, ilgili tapuya gidilerek imza aşamasının tamamlanması gerekiyor.

Adıma kayıtlı taşınmazı e-devlet üzerinde göremiyorum. Ne yapmam gerekir?

E-devlet üzerinden taşınmaz bilgilerinin görülebilmesi için T.C. kimlik numarasının sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Tapu sahipleri bu düzenlemeyi e-devlet sayfasında bulunan 'beyanda bulunun' kısmından ilgili Tapu Müdürlüğüne beyanda bulunabilir ya da Web tapudan başvuru yaparak düzeltebilir.