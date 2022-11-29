Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar

ETIAS'E NASIL BAŞVURULUR?

EITAS, Schengen Bölgesine girmek için vizeye ihtiyaç duymayan ülkelerden ziyaretçilere izin verip onları takip eden elektronik bir sistemdir. ETIAS'ın yürürlüğe girme tarihi Kasım 2023 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren AB vatandaşı olmayanlar, çoğu Avrupa ülkesine girişte kişi başına 7 euro ödemek zorunda olacak.

Yolculuğa çıkmadan önce internetten doldurulacak bir başvuru formu sayesinde ücret ödenecek. Bir AB vatandaşı olmasa da bir üye ülkede resmi ikametgahı olanlar EES ve ETIAS'tan muaf olacak.