Seyahat edenler dikkat: Herkesin başına gelebilir! 32 bin lira tazminat kazandılar

İzmir 6. Tüketici Mahkemesi, "davacıların dinlenme, gezi amacı ile gittikleri yabancı ülkeden firmanın kusuru nedeni ile geç dönmek zorunda kaldıkları, gerek çocuklarından uzak kaldıkları gerek mesleki olarak yapmaları gereken işlemler kapsamında müvekkillerine karşı zor durumda kaldıkları" gerekçeleriyle davacılara maddi tazminat 4 bin 168 lira, manevi tazminat olarak da 4 bin liranın 15 Temmuz 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 4 davacıya ayrı ayrı vermesine karar verdi.

Davacılardan Selim Balku, AA muhabirine Türkiye'ye dönüş için gittikleri havalimanında mağdur olduklarını, şirketin de hatalarını telafi için hiçbir girişimde bulunmadığını söyledi.