“Seyahatimizi güvenle yapmanın yolu seyahat sağlık sigortasından geçiyor”

YURT içi ve yurt dışı seyahatlerinizde başınıza gelebilecek beklenmedik durumlarda güvence sağlayan seyahat sağlık sigortaları, kısıtlamaların kalkması ve yaz aylarının gelmesi ile birlikte yeniden önem kazanmaya başladı. Seyahatiniz süresince yaşayabileceğiniz bir sağlık sorununda, kaza durumunda ya da tedavi görmenizi gerektiren herhangi bir olayda, seyahat sağlık sigortanız mevcut şartlar içerisinde en iyi koşullarda tedavi olmanıza yardımcı olur. Farklı konu başlıklarında danışmanlık hizmeti de alabileceğiniz bu sigorta ürünü, sağladığı güven ve huzurun yanı sıra, ekonomik anlamda da büyük avantaj sunuyor. Her seyahatin güzelliğinin yanında riskleri de beraberinde getirebildiğine dikkat çeken Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Yoğun geçen kış aylarının ardından, hepimizin heyecanla beklediği tatil dönemi başladı. TÜİK tarafından yapılan son açıklamalara göre yurt dışını ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 269.9 oranında arttı. Dünya Turizm Barometresi'nin bu yıl yayınlanan ilk sayısında, seyahat kısıtlamalarının kalkması ve aşılama oranlarındaki artışla bastırılmış bir talebin ortaya çıktığı belirtildi. Bu artışın yanı sıra, son yıllarda yaşanan olağanüstü durumlar, sigortanın ön görülemeyen risklere karşı koruyuculuk özelliğini her zamankinden daha fazla ön plana çıkardı. Farklı şehirlere ya da ülkelere seyahat etmenin heyecanını yaşarken karşılaşabileceğimiz aksilikler bu güzel deneyimimizi kötü etkileyebilir. Riskleri kontrol altına alarak seyahatimizi güvenle yapmanın yolu ise seyahat sağlık sigortasından geçmektedir" dedi.Seyahat sigortaları hakkında yorumlarını paylaşan Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Sigorta Birliği'nin verilerine baktığımızda 2021 yılında toplam 1 milyon 145 bin kişi seyahat sağlık sigortası yaptırırken, pandeminin etkin olduğu 2020 yılında sadece 375 bin kişi seyahat sağlık sigortası yaptırmış. Bu yılın ilk 5 ayında ise seyahat sağlık sigortası yaptıran kişi sayısı 1 milyon 145 bini aştı bile. Veriler bize seyahat sigortalarına olan farkındalığın gittikçe arttığını gösteriyor. Tüketiciler eskiden seyahat sağlık sigortasını sadece yurt dışı ziyaretleri için bir vize dokümanı olarak görüyordu. Bugün ise geldiğimiz noktada hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde tercih edilen bir sigorta ürünü olduğunu görmek sektörümüz açısından oldukça mutluluk verici."