SGK 70 milyar TL rapor parası ödeyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu(KDK), sağlık raporu konusunda emsal olacak bir karara imza attı. KDK'nın Ramazan Bayramı öncesi sonuçlandırdığı ve açıklanacak olan kararına göre; yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız sağlık tesisine erişemeyen hastalara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda özel hastane ve bakım merkezinde kalsa dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilecek. Bu arada SGK, 2024 yılında 6.4 milyon sağlık raporu için 33.7 milyar TL ödeme yaparken, 2025 yılı için bu rakamın 70 milyar TL'ye ulaşmasını hesaplıyor. Sağlık raporlarına ilişkin detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda mercek altına aldık:

Sağlık raporu nedir, kaç çeşittir, nasıl alınır?

Sağlık raporu, resmi başvuru yapıldığı sırada talep edilen belge ve ayrıca rahatsızlıkları da belirleyen bir rapor olarak tanımlanıyor. Veriliş amaçlarına göre sağlık raporları; "İşe giriş, iş göremezlik, ilaç kullanımı, evlilik, ehliyet ve bez raporu" olarak sıralanmakta.

Sağlık raporu almak için kamu ve özel hastaneler, özel tıp merkezleri, poliklinikler ve aile hekimlerine başvurulabilir.

KDK'nın sağlık raporu konusundaki emsal kararı nedir?

KDK'ya yapılan başvuruya göre bir vatandaş çalıştığı işlerinde ağır beyin kanaması geçirerek bakıma muhtaç hasta haline geldi.

Yatağa bağımlı ve ventilatör cihazına bağlı olan hasta özel bir hastaneye yatırıldı. Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu'na ihtiyaç duyuldu. Ancak, vatandaş, özel bir hastanede kalıyor olmaları nedeniyle yazılamayan rapor için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin yatan hastaya rapor düzenlenemeyeceği yanıtını aldığını bildirdi. Vatandaş, rapor sisteminin izin vermemesi nedeniyle oluşan mağduriyetinin giderilmesini istedi. Başvuruyu işleme alan KDK durumu Sağlık Bakanlığı'na iletti. Bakanlık, rapor sistematiğini içeren mevzuat düzenlemelerini tek tek sıralarken, hastanın kaldığı özel hastanenin rapor yetkisinin bulunmadığı bilgisini verdi. KDK, tüm yazışma ve araştırmaları sonrasında "Başvuran hakkında yerinde görülerek engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve başvuran gibi yatağa veya cihaza bağımlılığı nedeniyle yardımsız sağlık tesisine erişemeyen hastalara talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Sağlık Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmasına" karar verdi. Böylece benzer durumda hastalar için emsal kararı oluşmuş oldu.

Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu nedir ve nasıl alınır?

Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu kişilerin engellilik durumlarını, engel gruplarını, engellilik tür ve derecelerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından düzenlenen bir belgedir. Bu raporların düzenlenmesi, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Engelli birey ya da vasisi tarafından yetkili hastanelere başvuruda bulunularak rapor alma süreci başlatılıyor.

Bu raporu alan hangi haklardan yararlanır?

Bu rapor, engelli haklarından yararlanmak üzere kullanılır. Bu haklar; "Engelli aylığı, iş başvurusu, resmî sağlık kurumlarında bakım hizmeti, evde bakım hizmeti, özel eğitim, vergi indirimleri ve muafiyetler" olarak sıralanmaktadır. Engelli bireylerin özel merkezlerde hizmet alması için heyet raporunda ağır engelli ya da tam bağımlı ibarelerinin bulunması gerekir.

Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu yüzde kaç olmalı?

Hafif düzeyde özel gereksinim var: yüzde 40-49. Orta düzey özel gereksinim var: yüzde 50-59. İleri düzeyde özel gereksinim var: yüzde 60-69.

Çok ileri düzeyde özel gereksinim var: yüzde 70-79 (Ağır engelli olduğu kabul edilir)

Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu sonucu nasıl öğrenilir?

E-devlet sağlık kurulu raporu e-devlet uygulamasından sorgulanabiliyor. Uygulamaya girildikten sonra "e-İmzalı Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Sorgulama" adlı işlemi gerçekleştirilebilir.

Erişkinler için sağlık kurulu raporu kaç günde çıkar?

İmzalar, kurul toplandığında toplu alınabileceği gibi toplantının ardından tek tek de alınabilir. Heyet raporlarının verilme süresi ortalama 3 gündür ancak engelli raporlarının verilmesi 15 güne kadar sürebilir.

SGK 2024 yılında ne kadar rapor parası ödedi, 2025 tahmini ne?

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 2024 yılında hastalık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalı çalışanlar için 6 milyon 479 bin 436 rapor düzenledi ve 33 milyar 728 milyon 564 bin TL ödeme yaptı. Bu ödemenin, 3,8 milyar lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 21 milyar liralık bölümü hastalık ve 8,9 milyar lirası analık kapsamındaki istirahat sebebiyle gerçekleştirildi. SGK, 2025 yılında ise rapor ödemelerinin 70 milyar TL'ye çıkabileceğini hesaplıyor.