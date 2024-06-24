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Giriş Tarihi: 24.6.2024

SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı

SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elektronik Tebligat Uygulaması ile 1 milyon 125 bin 159 tebligatın yapıldığını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK Elektronik Tebligat Uygulaması ile tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz sağladıklarını hatırlattı. Elektronik Tebligat Uygulamasına yapılan başvuru sayısının haziran ayı itibarıyla 2 milyon 624 bin 669 olduğunu bildiren Vedat Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz iletilen tebligat sayısının ise 1 milyon 125 bin 159 olduğunu kaydetti.
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SGK elektronik tebligat sayısı 1 milyonu aştı
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