SGK önünde EYT izdihamı: Vatandaş SGK‘lara akın etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıklaması vatandaşlarda heyecan yarattı. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımnını olmayacağı Şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceği açıklandı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAŞ ŞARTINI KALDIRMASI ÇOK GÜZEL OLDU"
Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğunda askerlik borçlanması için form doldurmaya çalıştığını belirten Levent Kurşun, "Asker borçlanması için geldim. Fakat büyük yoğunluk yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın yaş şartını kaldırması çok güzel oldu. EYT'liler olarak bu günü bekliyorduk. Pirim gün eksiğim olduğu için askerlik borçlanması ile pirim ödemesi yapacağım. 47 yaşındayım emekli olunca memleketime gideceğim. İstanbul beni çok yordu. Bu uygulama bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Genç yaşta emeklilik keyfini yaşayacağım. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum" dedi.
"EYT İLE EMEKLİLİK YAŞIM 52'Yİ GÖSTERİYORDU. ŞİMDİ DAHA ERKEN EMEKLİ OLACAĞIM"
Doğum borçlanması için geldiğini belirten Meryem Türkmen, " Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam pirim günümü doldurup emekli olacağım. EYT ile emeklilik yaşım 52'yi gösteriyordu. Şimdi 39 yaşındayım . Pirim doldurmasından sonra erkene çekildi daha erken emekli olacağım. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur. Cumhurbaşkanımız bize müjdeli haber verdi" dedi.
"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MÜJDE OLDU"
Doğum borçlanması için sabahın erken saatlerinde Bağcılar SGK 'ya gelen ve kilometrelerce uzanan kuyrukta heyecanla form dolduran Muazzez Oğuz, "Benim de pirim eksiğim var. Doğum borçlanması için Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra gelip kuyruğa girdim. Bu bizim için büyük bir müjde oldu. EYT olmasa 6 ay önce emekliydim. Şimdi doğum borçlanması ile 46 yaşındayım ve emeklilik heyecanını yaşayacağım. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi
EYT'liler SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu | Video