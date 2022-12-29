SGK önünde EYT izdihamı: Vatandaş SGK‘lara akın etti

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAŞ ŞARTINI KALDIRMASI ÇOK GÜZEL OLDU"

Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğunda askerlik borçlanması için form doldurmaya çalıştığını belirten Levent Kurşun, "Asker borçlanması için geldim. Fakat büyük yoğunluk yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın yaş şartını kaldırması çok güzel oldu. EYT'liler olarak bu günü bekliyorduk. Pirim gün eksiğim olduğu için askerlik borçlanması ile pirim ödemesi yapacağım. 47 yaşındayım emekli olunca memleketime gideceğim. İstanbul beni çok yordu. Bu uygulama bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Genç yaşta emeklilik keyfini yaşayacağım. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum" dedi.