Siber güç ulusal güvenliğin temeli

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 28 Ocak Veri Koruma Günü'nde dünyanın en kıymetli ham maddesinin veri olduğunun altını çizerek, "Verinin korunması için farkındalık sağlayan bugünün kutlanmasını çok kıymetli buluyorum. Turkcell olarak siber güvenlik ve kişisel mahremiyetin korunmasını ulusal güvenliğin, toplum güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz" dedi. Veriyi taşımanın yanı sıra aynı zamanda güvenliğini sağlamanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Koç, şunları söyledi: "Verilerimizin gizliliğini, bütünlüğünü korumazsak avantajımızı kaybederiz. Ülke geneline yayılmış stratejik lokasyonlarda 4 tanesi yeni nesil olmak üzere 8 veri merkezimizle hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklıyoruz."