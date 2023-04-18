Siber Vatan tüm dış tehditlere karşı korunacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) 7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi toplanacak. Bu yılki teması "Siber tehditler ve hibrit savaş 2.0" olacak zirvede, seçimin siber güvenliği için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak. Zirvede Siber Vatan'da yurt içinden veya dışından seçimlere karşı gerçekleşebilecek dijital manipülatif eylemlerin önlenmesine ilişkin öneriler görüşülecek. 26 Nisan'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un da katılımı beklenirken, zirvede Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yer alacak.Zirvede Milli Savunma Bakanlığı Muharebe ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Siber Savunma Komutanlığı başta olmak üzere, kamu kurumlarının ilgili birim yetkilileri, bilişim ve siber güvenlik uzmanları, hukukçular ve akademisyenler de yer alacak. Toplantıda, alanında uzman 20 kişi sunum yapacak. Üç ana bölümden oluşacak zirvede, seçim eksenli olarak "Bulut teknolojilerinde ve siber dünyada veri güvenliği ve kritik kurumsal verilerin korunması", "En yaygın siber tehditler ve hibrit savaşa karşı alınması gereken önlemler", "Hibrit savaşta siber sistemler ve uzay (uydu) sistemleri etkileşimi", "Hibrit savaşlar ile devlet destekli siber savaş ve gözetleme için siber savunma ve siber saldırı araçları, teknolojileri ve metotları", "saldırı ve savunma bakış açılarıyla siber güvenlikte yapay zekânın ve makine öğrenmesinin kullanımı ve yeni gelişmeler" gibi özel oturumlar yapılacak.Türkiye'de seçimlerin siber saldırılara karşı savunmasını artırmak amacıyla son yıllarda ciddi adımlar atıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeyle Havelsan, Yüksek Seçim Kurulu'na Ocak 2022'de yeni bir veri merkezi yaptı. Gelinen aşamada yeni merkez, siber güvenlik açısından en güncel donanım ve teknolojiyle geliştirildi. Hazırlanan siber güvenlik altyapısı ile seçim verilerinin elektronik ortamlarda güvenli ve hatasız şekilde saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğünün bozulmaması, izinsiz erişimlerden korunması için güçlü ve güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturuldu.Seçim güvenliği için muhtemel her türlü senaryoyu çalışarak tüm alanlarda tedbirler almayı sürdüren yetkililer, seçim güvenliğinin herhangi bir siber saldırı ile baltalanması ihtimaline karşı da tedbirler aldı. Güçlü bir siber güvenlik altyapısı tesis edilmediği takdirde seçim sırasında seçmen kayıt teknolojileri, oylama, oy sayma teknolojileri, sonuç iletim ve toplama teknolojileri, sonuçların yayınlanması için web siteleri ve diğer çevrimiçi seçimle ilgili hizmetler, kurumsal ve özel e-posta hesapları ve iletişim sistemlerinin hedef olabileceği ihtimali değerlendirildi. Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu için seçim bölgelerinden gelen verinin bütünlüğünün bozulmaması, zaman damgası ile inkar edilemez hale getirilmiş olması, gizli verinin dışarı sızmadan iletilmesi, bilginin verinin eksik iletilmemesi büyük önem taşıyacak.