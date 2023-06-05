Sıfır atık ile geri dönüşüm iki kat arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Hareketi" ile 2022 sonu itibarıyla Türkiye genelinde 33.8 milyon ton atık geri dönüştürülürken, yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye yükseldi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Çalışmalar kapsamında 164 bin binada sıfır atık sisteminin kurulumu tamamlandı. 572 milyon metreküp su tasarrufu ve 69 milyon metreküp depolama alanından tasarruf edildi. 2017-2022 yıllarını kapsayan verilere göre son 5 yılda 87 milyon varil petrol ve 650 milyon ton hammadde tasarrufu kayıtlara geçti.Sıfır Atık Hareketi sayesinde 347 milyon ağaç kurtarılırken, 3.9 milyon ton sera gazının salınımı da engellendi. Bu süreçte sağlanan su tasarrufu 572 milyon metreküp, depolama alanı tasarrufu ise 69 milyon metreküpe ulaştı. Türkiye'nin yüz akı olan Sıfır Atık Projesi kısa süre önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da kabul edilmiş ve 30 Mart tarihinin "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlanacağı ilan edilmişti.Proje kapsamında bakanlık tarafından 18 milyon vatandaşa eğitim verildi. 5 yıllık süre zarfında geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye kadar tırmandı. Toplam 62.2 milyar liralık tasarrufun kapılarını açan Sıfır Atık Hareketi, "Yeşil Kalkınma Devrimi" ve "2053 Net Sıfır Emisyon" hedeflerinin en önemli yapı taşlarından biri oldu. Türkiye'nin yüz akı olan Sıfır Atık Projesi kısa süre önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da kabul edilmiş ve 30 Mart tarihinin "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kutlanacağı ilan edilmişti.Uzmanlar, 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Hareketi" sayesinde geri kazanım oranının yüzde 27.2'ye yükseldiğini, üniversitelerde ise yürütülen projeler sayesinde bu oranın yüzde 70'lere ulaşabildiğini kaydetti. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü, Sıfır Atık Hareketi sayesinde geri kazanım oranının yüzde 27.2'ye yükseldiğini, atık miktarını azaltmaya yönelik çalışmaların devam ederek bu miktarın yüzde 70'lere çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'deki atıkların sanayi, enerji üretim tesisleri, madencilik faaliyetleri ve belediye kaynaklı olduğunu hatırlatan Güllü, "Toplam atıklarımızın içindeki yüzde 33'lük pay, belediyelerde oluşan evsel atıklar. Bununla ilgili Sıfır Atık Projesi başlatıldı, hemen arkasından sıfır atık yönetmeliğine dönüştü.